Ecco perché Yakin, capitan Xhaka e i giocatori della Nati sono furiosi contro l'arbitro

La Svizzera perde 2 a 0 in Danimarca e vede due volte il rosso. Dopo la partita, le stelle della Nati sono arrabbiate con l'arbitro e con gli avversari. Ecco le più importanti citazioni sull'amara sconfitta a Copenaghen.

L'allenatore della Svizzera Murat Yakin, a sinistra, parla con l'elvetico Nico Elvedi mentre lascia il campo dopo un cartellino rosso durante la partita di calcio del Gruppo D della UEFA Nations League tra Danimarca e Svizzera, giovedì 5 settembre 2024, allo stadio Parken di Copenaghen, in Danimarca. KEYSTONE

Non c'è tempo? blue Sport riassume per voi Durante la partita tra Danimarca e Svizzera, l'arbitro Daniel Sieber mostra a Nico Elvedi un cartellino rosso.

La decisione fa discutere. Il difensore viene tirato a terra dall'attaccante e, cadendo, gli colpisce il piede.

Il direttore di gara ha visto sullo schermo al VAR solo la scena della caduta del giocatore svizzero sul piede del danese. Xhaka: «Il fatto che esca e veda solo una parte della situazione e non l'intera azione è qualcosa che non ho mai visto prima». Mostra di più

«È uno scandalo. È una decisione completamente sbagliata» - si infuria Sascha Ruefer al 52° minuto della partita di Nations League tra Danimarca e Svizzera di giovedì sera. Per una volta, il commentatore della SRF parla davvero con il cuore di tutti i tifosi della Nati.

Cosa è successo?

Dopo un duello in corsa tra il difensore della Nati Nico Elvedi e l'attaccante della Danimarca Kasper Dolberg, il danese tira a terra il giocatore svizzero appena fuori dall'area di rigore di Gregor Kobel. Un fallo chiaro.

Tuttavia, l'arbitro Daniel Siebert sembra vedere la situazione in modo diverso. Il tedesco decide prima per il rigore e sbaglia comunque. Dopo una consultazione al VAR, Siebert cambia idea. Pur annullando il rigore, assegna un calcio di punizione alla Danimarca ed espelle Elvedi per fallo da ultimo uomo.

Xhaka: «Non capisco perché gli sia stato mostrato il cartellino rosso»

Dopo la partita, giocatori e allenatori del campo svizzero scuotono la testa increduli. «Non c'è bisogno di discutere del cartellino rosso», ha detto un infastidito Granit Xhaka dopo la partita (vedi video in tedesco sotto).

«Per me è uno scandalo enorme. Il fatto che si esca e si guardi solo una parte della situazione e non l'intera azione è qualcosa che non ho mai sperimentato prima».

Anche l'allenatore Murat Yakin è arrabbiato. «Nico ha un vantaggio, viene tirato indietro o bloccato e poi cade. Non capisco come l'arbitro interpreti l'azione in questo modo e mostri il cartellino rosso», ha detto Yakin in un'intervista a SRF. «Questo ha trasformato l'intera partita, dopo abbiamo perso il controllo».

Ora sembra chiaro anche il motivo per cui Siebert ha deciso per il cartellino rosso contro Elvedi. Come ha detto Xhaka, al direttore di gara non sono state mostrate tutte le immagini televisive.

Secondo«20 Minuten» e i colleghi della RSI, l'arbitro Siebert è entrato nello spogliatoio della Nati dopo il fischio finale e ha spiegato il suo cartellino rosso contro Elvedi all'allenatore e ai giocatori. Yakin: «Ha visto solo la scena del cartellino rosso, ma non il fallo dell'attaccante».

Anche il pilastro della difesa Manuel Akanji ha avuto parole chiare: «Dolberg ha intrappolato il braccio di Nico, facendolo cadere e atterrare sui talloni. Non c'era alcuna intenzione di fare fallo sul giocatore».

«Quello che i danesi hanno mostrato non ha nulla a che fare con il rispetto»

La partita cambia radicalmente dopo il cartellino rosso contro Elvedi. Gli svizzeri sono alle corde nella fase finale, i danesi cercano disperatamente di capitalizzare la loro superiorità numerica.

Forse è per questo che non buttano la palla fuori all'81', anche se Breel Embolo è steso a terra perché il suo avversario Vestergaard lo ha colpito durante un placcaggio.

Gesticando selvaggiamente, Granit Xhaka chiede ripetutamente ai danesi di giocare correttamente e di mettere la palla fuori gioco. I danesi non lo fanno e segnano il decisivo 1:0 in contropiede.

A Xhaka saltano i nervi. Mentre i danesi stanno ancora festeggiando il gol, scoppia una rissa. Il 31enne affronta in modo violento il capitano danese Hojbjerg e riceve un cartellino giallo.

Pochi minuti dopo, perde completamente la testa, affronta nuovamente Hojbjerg spazzandolo via con impeto e per questo Siebert gli mostra il secondo giallo. Il capitano è così il secondo giocatore svizzero ad essere mandato anticipatamente sotto la doccia.

Ma nemmeno l'acqua fredda sembra aver calmato lo svizzero. Si può ancora sentire la rabbia del capitano molto tempo dopo la partita. «La parola 'rispetto' è molto importante nel calcio. Purtroppo quello che hanno fatto i giocatori della Danimarca oggi non ha nulla a che fare con il rispetto», ha detto chiaramente Xhaka,

Poi spiega: «Nel primo tempo siamo stati esemplari. Uno di loro era sdraiato e abbiamo calciato la palla fuori. Nel secondo tempo non l'hanno fatto, così abbiamo preso l'1 a 0, anche stavamo giocanod on un uomo in meno. È un peccato che nel 2024 si debba ancora parlare di rispetto».

Dopo la vittoria per 1-0 della Danimarca, durante i festeggiamenti per il gol scoppia una rivolta. KEYSTONE

«Si parla sempre di fair play in partite come questa, ma...»

Yakin è stato anche infastidito dal comportamento degli avversari dopo la partita. «Praticamente tutti i nostri giocatori hanno chiesto ai danesi di buttare la palla fuori. Purtroppo non è stato un comportamento corretto da parte loro», ha detto l'allenatore della Nazionale, che ha subito preso le difese del suo capitano. «È comprensibile che Granit sia molto arrabbiato».

Anche il portiere Kobel è furioso: «Quando abbiamo subito il primo gol, avevamo già un uomo in meno in campo e un altro era ancora infortunato a terra, quindi improvvisamente ci siamo trovati con due uomini in meno. Per questo tutti erano relativamente arrabbiati».

Anche se i danesi non hanno infranto le regole, Kobel spiega: «In realtà è un accordo tra gentiluomini non continuare a giocare in un caso del genere».

Akanji la vede allo stesso modo: «Si parla sempre di fair play in partite come questa, ma i danesi non hanno pensato di giocare la palla fuori. La frustrazione è naturalmente enorme quando si lotta per così tanto tempo e alla fine si perde».

Ecco l'intervista di Xhaka, ancora arrabbiato dopo la partita, in tedesco

