Svizzera KEY

La Svizzera ha iniziato male la nuova campagna di Nations League, perdendo 2-0 in Danimarca.

Swisstxt

Il match del Parken, soporifero per 45', si è deciso a inizio ripresa, quando Elvedi è stato espulso per un fallo su Dolberg (il quale ha però prima trattenuto il difensore). Decisione, quella dell'arbitro tedesco, alquanto discutibile.

In 10 per oltre 40', il fortino rossocrociato ha tenuto fino all'82', quando Dorgu, entrato in campo da un minuto, ha fatto esplodere il Parken di Copenaghen.

Il gol ha fatto saltare i nervi a capitan Xhaka, dapprima ammonito e poi, per un fallo sul capitano danese, pure lui espulso.

Il numero 10 elvetico aveva protestato oltre il dovuto per un presunto fallo su Embolo, in occasione della prima rete danese.

Nel recupero, con gli svizzeri rimati in nove, Hojbjerg ha realizzato il 2-0 finale.

Inizia così in salita la campagna elvetica di Nations League. Oltre alla Danimarca, la Svizzera dovrà vedersela anche con la Serbia e con la Spagna. La partita contro i campioni d'Europa si giocherà domenica alle 20:45.

Swisstxt