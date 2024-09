Granit Xhaka lascia il terreno di gioco dopo essere stato espulso per doppia ammonizione. KEYSTONE

La Nazionale rossocrociata ha iniziato il suo torneo di Uefa Nations League perdendo per 2 a 0 contro la Danimarca. Ecco le note date dalla redazione agli uomini messi in campo da Murat Yakin.

Portiere

Nota 4.5 Gregor Kobel

Si dimostra sicuro nelle prime uscite facili, poi, ancora nel primo tempo, salva due volte il risultato con grandi parate. Non del tutto incolpevole sulla prima rete danese, nulla può sul secondo gol. Il debutto ufficiale da numero uno è comunque riuscito.

Difensori

Nota Nota 5 Difensore Silvan Widmer

Sulla fascia destra, nel primo tempo, è l'unico a creare dei veri pericoli grazie alle sue corse e ai cross. Prova anche a segnare, ma il suo colpo di testa è troppo centrale. Anche nel secondo tempo, fino alla sostituzione al 65°, è tra i migliori in campo.

Nota 4.5 Difensore Nico Elvedi

Al posto giusto in ogni momento, Elvedi è veramente attento, sempre. Nelle due chiusure in cui è chiamato ad intervenire, fa sentire la sua voglia di giocare. Ad 52° si lascia sfuggire l'attaccante danese e poi è sfortunato perché gli frana addosso. Dinamica che, essendo l'ultimo uomo, gli vale direttamente il cartellino rosso.

Nota 4.5 Difensore Manuel Akanji

Nel primo tempo si vede poco, imposta con calma e gestisce la difesa con ordine. Quando la Svizzera rimane in 10 allora sale in cattedra mostrando tutta la sua personalità ed esperienza. Si lascia travolgere un poco dalle emozioni nel parapiglia generale scatenatosi dopo la prima rete danese.

Nota 4.5 Difensore Ricardo Rodriguez

Sale di tono nel corso del primo tempo. Serve un ottimo cross a Widmer e controlla con sicurezza i suoi diretti avversari. Buona prova la sua, anche se forse avrebbe potuto e dovuto osare di più.

Censtrocampisti

Nota 3 Centrocampista Granit Xhaka

Inizia distribuendo i soliti palloni preziosi, specialmente per Widmer, sulla fascia destra. Mostra tranquillità e sicurezza, anche quando deve rilanciare dalla difesa. Poi, perde la testa, e nel giro di pochi minuti si fa ammonire due volte. Lascia il campo ancora furioso. Il ruolo di capitano comporta anche la capacità di gestire queste situazioni. Peccato.

Nota 4 Centrocampista Remo Freuler

Si vede davvero poco. A differenza del suo solito, il centrocampista del Bologna non spinge in avanti e corre meno di quello che siamo abituati a vedere. Fa alcuni interventi puliti in fase di recupero e rimane in campo fino alla fine, con ordine e tranquillità, anche quando gli altri perdono le staffe.

Nota 4.5 Centrocampista Michel Aebischer

Partita non molto appariscente la sua, segnata più che altro dalla diligenza - qualità che lo contraddistingue sempre. Nel primo tempo fornisce un ottimo taglio lungo a Vargas e sulla fascia si adopera per dare una mano a Rodriguez. Da buona posizione, al 43°, sbuccia il pallone.

Nota 3.5 Centrocampista Fabian Rieder

Ci si aspettava di più da lui, dopo l'esordio agli Europei e il suo passaggio in Bundesliga. Si fa vedere poco e solo in un'occasione gli riesce di inventare un ottimo taglio per Vargas. Viene sostituito al 65° da Zakaria.

Attaccanti

Nota 3.5 Attaccante Ruben Vargas

Inizia spaziando a destra e a sinistra, provando anche un colpo di tacco dalla corta distanza che purtroppo finisce fuori porta. Ma è tutto qui, poi si spegne. Viene sostituito ad inizio del secondo tempo. Insufficiente la sua prestazione.

Nota 4 Attaccante Breel Embolo

Si dà da fare come sempre, ma i difensori danesi gli rendono la vita veramente difficile. L'unica volta che riesce a tenere una palla, se la porta avanti con uno sporco controllo e ne esce con un nulla di fatto. Partita difficilissima senza grande sostegno da parte dei suoi compagni d'attacco.

Sostituzioni

Nota 4.5 Difensore Gregory Wüthrich

Entra al posto di Vargas dopo il cartellino rosso contro Elvedi al 53'. Gioca con ordine e diligenza, ma si perde l'attaccante sulla prima rete danese. Nonostante ciò il suo debutto in Nazionale è soddisfacente.

Nota -- Difensore Becir Omeragic

Entra al posto di Widmer al 65'. Troppo poco per una valutazione.

Nota -- Centrocampista Denis Zakaria

Entra al posto di Rieder al 65'. Troppo poco per una valutazione.

Nota -- Kwadwo Duah

Entra al posto di Aebischer al 90'. Troppo poco per una valutazione.

Nota -- Mohamed Amdouni

Entra al posto di Embolo al 90'. Troppo poco per una valutazione.