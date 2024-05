Modric e Perisic Reuters

Luka Modric, a pochi mesi dal suo 39o compleanno, è stato selezionato per far parte della Croazia che parteciperà agli Europei 2024 in Germania (dal 14 giugno al 14 luglio).

Swisstxt

Il giocatore del Real Madrid resta il faro della compagine di Zlatko Dalic. Con lui ci sarà un altro veterano per i balcanici: Ivan Perisic, 35enne ora all’Hajduk Spalato, che con il compagno di mille battaglie è arrivato in finale ai Mondiali 2018 e in semifinale a quelli del 2022. La Croazia è inserita in un girone di ferro, il B, dove dovrà vedersela con l’Italia, la Spagna e l’Albania.

Swisstxt