Concentrazione

Sabato sera a Cornaredo andrà in scena l’ultimo turno di campionato di SL per il Lugano prima del girone per il titolo.

Swisstxt

La sfida con il Losanna ha un valore importantissimo per i bianconeri, e Croci-Torti lo sa: «L’obiettivo è sempre quello di mettere pressione a chi è davanti. Abbiamo anche bisogno di calore in questi match in casa».

I vodesi non sono un avversario facile: «Non sono ancora salvi. Ma noi non dobbiamo avere il braccino del tennista, anzi dobbiamo lasciare andare il colpo» Al tecnico momò piace il girone finale? «E' bello che con questa formula tutte le squadre si giochino qualcosa».

Swisstxt