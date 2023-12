L'11 ideale secondo Benzema ... e quante sorprese ci sono Manuel Neuer: è il portiere della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, da una vita. Campione del Mondo nel 2014. Immagine: KEYSTONE Dani Alves: il difensore brasiliano ha fatto le fortune di Barcellona, PSG, Juventus, Sao Paolo e della sua nazionale. Immagine: KEYSTONE Pepe: l'arcigno difensore portoghese ha trascorso 10 anni al Real Madrid. A 40 anni è ancora titolare nel Porto. Campione d'Europa nel 2016. Immagine: KEYSTONE Sergio Ramos: storico difensore della nazionale spagnola e del Real. Oggi, a 37 anni, gioca per il Sevilla. Una volta campione del mondo e due volte campione d'Europa con la Spagna. Immagine: KEYSTONE Marcelo: motore inossidabile del Real Madrid e del Brasile per 15 anni. A 35 anni tornato in patria, gioca per il Fluminense. Immagine: KEYSTONE Claude Makelele: gambe e polmoni al servizio della Francia, del PSG e del Chelsea. Immagine: KEYSTONE Paul Pogba: centrocampista di indubbio talento, ex Manchester United e oggi alla Juve. Campione del Mondo con la Francia nel 2018. Immagine: KEYSTONE Zinedine Zidane: immenso giocoliere e geniale calciatore di Juventus, Real Madrid e della nazionale francese a cavallo del millennio. Immagine: KEYSTONE Ronaldinho: ha prestato la sua classe al servizio di PSG, Milan, Barcellona e Flamengo, tra gli altri. Vincitore della Coppa del Mondo con il Brasile nel 2002. Immagine: KEYSTONE Ronaldo Nazario: conosciuto come 'Il Fenomeno', ha deliziato i tifosi di Inter, Milan, Real. Ha segnato 62 reti von la maglia del Brasile vincendo il Mondiale nel 2002. Immagine: KEYSTONE Karim Benzema: 238 reti con la maglia del Real Madrid, 37 per la nazionale francese e vincitore del Pallone d'Oro nel 2022. Oggi, a 35 anni, gioca in Arabia Saudita per l'Al-Ittihad. Immagine: KEYSTONE L'11 ideale secondo Benzema ... e quante sorprese ci sono Manuel Neuer: è il portiere della nazionale tedesca e del Bayern Monaco, da una vita. Campione del Mondo nel 2014. Immagine: KEYSTONE Dani Alves: il difensore brasiliano ha fatto le fortune di Barcellona, PSG, Juventus, Sao Paolo e della sua nazionale. Immagine: KEYSTONE Pepe: l'arcigno difensore portoghese ha trascorso 10 anni al Real Madrid. A 40 anni è ancora titolare nel Porto. Campione d'Europa nel 2016. Immagine: KEYSTONE Sergio Ramos: storico difensore della nazionale spagnola e del Real. Oggi, a 37 anni, gioca per il Sevilla. Una volta campione del mondo e due volte campione d'Europa con la Spagna. Immagine: KEYSTONE Marcelo: motore inossidabile del Real Madrid e del Brasile per 15 anni. A 35 anni tornato in patria, gioca per il Fluminense. Immagine: KEYSTONE Claude Makelele: gambe e polmoni al servizio della Francia, del PSG e del Chelsea. Immagine: KEYSTONE Paul Pogba: centrocampista di indubbio talento, ex Manchester United e oggi alla Juve. Campione del Mondo con la Francia nel 2018. Immagine: KEYSTONE Zinedine Zidane: immenso giocoliere e geniale calciatore di Juventus, Real Madrid e della nazionale francese a cavallo del millennio. Immagine: KEYSTONE Ronaldinho: ha prestato la sua classe al servizio di PSG, Milan, Barcellona e Flamengo, tra gli altri. Vincitore della Coppa del Mondo con il Brasile nel 2002. Immagine: KEYSTONE Ronaldo Nazario: conosciuto come 'Il Fenomeno', ha deliziato i tifosi di Inter, Milan, Real. Ha segnato 62 reti von la maglia del Brasile vincendo il Mondiale nel 2002. Immagine: KEYSTONE Karim Benzema: 238 reti con la maglia del Real Madrid, 37 per la nazionale francese e vincitore del Pallone d'Oro nel 2022. Oggi, a 35 anni, gioca in Arabia Saudita per l'Al-Ittihad. Immagine: KEYSTONE

Karim Benzema ha giocato con Cristiano Ronaldo e contro Lionel Messi durante il suo periodo al Real Madrid, ma ha lasciato entrambe le superstar fuori dal suo undici da sogno.

Hai fretta? blue News riassume per te Karim Benzema gioca in Arabia Saudita per l'Al-Ittihad, dopo una carriera trascorsa al Real Madrid.

Vincitore del Pallone d'Oro 2022, al francese è stato chiesto di stilare il suo 11 da sogno.

Tantissime le sorprese: Leo Messi e Cristiano Ronaldo devono cedere il passo ad altri, ma non solo. Mostra di più

Nel corso della sua lunga e prestigiosa carriera, l'ex attaccante della Francia e del Real Madrid ha giocato con alcuni dei migliori calciatori di tutti i tempi.

Oggi, gioca nella Pro League saudita - dopo aver seguito l'ex compagno di squadra del Real, Ronaldo, in Medio Oriente - e a 35 anni è ancora in ottima forma. Dopo aver vinto il Pallone d'Oro, lo scorso anno, in stagione ha segnato 13 reti in 20 partite.

Ronaldo non è presente nell'undici ideale

Interrogato dai canali social del suo attuale club, a Benzema è stato chiesto di redigere la sua formazione ideale di tutti i tempi.

Nonostante abbia giocato quasi esclusivamente per il Real Madrid, il francese ha nominato una serie di leggende del Barcellona nel suo undici perfetto, così come molti suoi connazionali.

A grande sorpresa, sono molti invece, i grossi nomi che non figurano in squadra, moltissime le sorprese.

Uno dei grandi assenti è il suo ex compagno Cristiano Ronaldo. I due, insieme al Real per un decennio, hanno vinto quattro Champions League, tra gli altri innumerevoli titoli conquistati.

Ma non è solo CR7, come già detto, uno dei grandissimi a non aver incontrato i favori di Benzema nella sua squadra dei sogni.

Ecco gli eletti: Manuel Neuer; Dani Alves, Pepe, Sergio Ramos, Marcelo; Claude Makelele, Paul Pogba, Zinédine Zidane; Ronaldinho, Ronaldo (il Fenomeno), Karim Benzema.