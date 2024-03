Gioia Leverkusen KEY

Ha dovuto sudare, ma alla fine il Bayer Leverkusen è riuscito a mettere sotto il Qarabag e qualificarsi per i quarti di EL.

Xhaka e compagni si sono imposti per 3-2 con due reti realizzate nei recuperi, dopo che gli azeri erano andati avanti 2-0 nonostante fossero rimasti in 10 tra un gol e l’altro. Il Milan e la Roma hanno passato una serata tranquilla, mentre l'Atalanta ha vinto in rimonta contro lo Sporting Lisbona per passare pure il turno. Avanti anche i travolgenti Liverpool e West Ham, così come il Marsiglia che ha resistito al Villarreal, e il Benfica che ha sorpreso i Rangers.

Swisstxt