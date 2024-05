Mbappé KEY

La Francia avrà in Kylian Mbappé la punta di diamante di un All-Star Team che andrà all'assalto di Euro 2024.

Una sola grande sorpresa tra i 25 nomi (ne manca uno) annunciati dal CT Didier Deschamps, ovvero quello di N'Golo Kanté. Fondamentale nella conquista del Mondiale 2018, il centrocampista classe ›91 dal 2023 gioca per gli arabi dell’Al-Ittihad e probabilmente questa volta avrà un ruolo marginale. Non c'è invece stato spazio per Joshua Zirkzee nei preconvocati dei Paesi Bassi. Il CT Ronald Koeman ha diramato una lista di addirittura 30 nomi, che sarà ridotta a 26.

