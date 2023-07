Ronaldo gioca in Arabia Saudita dallo scorso mese di gennaio. Imago

La superstar portoghese dell'Al-Nassr ritiene di aver «aperto la strada alla lega saudita, ora tutti i giocatori vengono qui».

Hai fretta? blue News riassume per te Lo scorso mese di gennaio Cristiano Ronaldo ha deciso di andare a giocare nel massimo campionato saudita fra le file dell'Al-Nassr.

Ora sono molti i giocatori che optano per Saudi Pro League, anche grandi nomi come Marcelo Brozovic, proprio all'Al-Nassr, ma anche di Karim Benzema, N'Golo Kanté e Roberto Firmino.

Secondo Cristiano Ronaldo l'affluenza di superstar nel campionato saudita è merito suo: «Ho aperto io la strada». Mostra di più

Dopo la pesante sconfitta dell'Al-Nassr per 5-0 contro il Celta Vigo, a Faro, in Portogallo, con Cristiano Ronaldo che è stato sostituito all'intervallo poiché si trova in piena preparazione estiva, lo stesso calciatore portoghese si è mostrato piuttosto offensivo davanti alla stampa.

Secondo quanto riportato da «ESPN», la superstar ha raccontato che il campionato saudita «è migliore della MLS». Come mai il lusitano se ne è uscito con un'affermazione simile? Semplicemente perché gli è stata posta una domanda su una sua possibile futura partenza verso gli Stati Uniti per sfidare il suo storico rivale Lionel Messi. La «Pulga» ha infatti lasciato il PSG ed è appena approdato all'Inter Miami.

«Ho aperto la strada alla lega saudita e ora tutti i giocatori vengono qui», ha dichiarato «CR7». I recenti arrivi in Arabia Saudita di Marcelo Brozovic, proprio all'Al-Nassr, ma anche di Karim Benzema, N'Golo Kanté e Roberto Firmino, danno credito alle parole di Ronaldo. «Nei prossimi mesi sempre più giocatori di alto livello verranno a giocare in Arabia Saudita. Entro un anno, questo campionato supererà in qualità quello turco e olandese», ha tuonato Ronaldo.

A 38 anni, l'ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus non si immagina minimamente di tornare in Europa. «È assolutamente sicuro al cento per cento - ha dichiarato il cinque volte Pallone d'Oro - il calcio europeo ha perso molto in qualità. L'unico campionato che rimane valido è la Premier League. Gli inglesi hanno un vantaggio su tutte le altre leghe».

Libero da qualsiasi contratto dopo la risoluzione consensuale con lo United lo scorso mese di novembre, a inizio 2023 Cristiano Ronaldo si è impegnato per due anni e mezzo, fino a giugno 2025, con l'Al-Nassr. In Arabia Saudita il portoghese intascherà una somma che si aggira sui 200 milioni di euro.