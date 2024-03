Gianni Infantino KEY

Volete un bel titolo?

« Ve lo do io: cartellino rosso per quello blu». E' così che Gianni Infantino ha stroncato sul nascere la proposta che mirava a introdurre un’espulsione a tempo anche nel calcio, sul modello di altri sport. Un no categorico, quello pronunciato a Glasgow poco prima che prendesse il via la riunione generale annuale dell’International Football Association Board: «Ad alto livello non ci sarà alcun cartellino blu. Questo è un argomento che per noi non esiste, la FIFA è totalmente contraria». E senza il placet della FIFA, il progetto è dunque destinato a fallire.

Swisstxt