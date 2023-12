UEFA

C'è grande attesa per Euro 2024 e i numeri lo stanno dimostrano.

La UEFA ha comunicato che sono state oltre 30 milioni le richieste per i biglietti per assistere al torneo in Germania.

Dopo che le sedi e gli orari sono stati rivelati al sorteggio di Amburgo, i tifosi provenienti da ben 106 paesi si sono riversati in massa alla ricerca dei tagliandi.

Per la Svizzera, inserita nel Gruppo A con i padroni di casa, la Scozia e l’Ungheria, ci si aspetta comunque un buon seguito data la vicinanza geografica agli stadi di Colonia e Francoforte in cui giocheranno Xhaka e compagni.

Swisstxt