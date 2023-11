Kreshnik Hajrizi TP

osso per l'impegno in CoL, domenica contro lo Zurigo non potrà contare nemmeno su Hajrizi e Marques.

Il Lugano, già ridotto all’ Il difensore è stato convocato dalla sua Nazionale, il Kosovo, per il recupero contro Israele. Alla partita mancherà pure il laterale, espulso a Losanna, che rischia una sospensione più lunga. Nei confronti del portoghese è stata aperta una procedura disciplinare per un gesto volgare al pubblico. Intanto da gennaio il Lugano verosimilmente tornerà a disporre di Doumbia. Il prestito ai Chicago Fire è infatti giunto a scadenza.

