City-Arsenal Imago

L'Arsenal ha fatto suo il Community Shield.

In campo a Wembley contro il Manchester City, in un duello che metteva in palio il primo trofeo della nuova stagione, i Gunners hanno avuto la meglio ai calci di rigore dopo l'1-1 scaturito nei tempi regolamentari. A portare le due formazioni ai tiri dal dischetto è stata una sfortunata deviazione di Akanji, che ha permesso ai londinesi di agguantare il pareggio in extremis al 101'. La truppa di Arteta ha così inflitto la terza sconfitta consecutiva a De Bruyne e compagni, dopo quelle con Leicester e Liverpool nelle scorse edizioni.

Swisstxt