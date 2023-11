Celestini KEY

Il Basilea ha lasciato l'ultimo posto della Super League.

Nel 15o turno i renani si sono imposti per 2-0 sul San Gallo, scavalcando così in classifica lo Stade LS, battuto dal canto suo 1-0 dal Losanna nel derby. Per la compagine rossoblù si tratta del 3o successo in campionato, il 2o in 3 partite da quando in panchina è arrivato Fabio Celestini. Nelle parti alte della graduatoria il Servette ha sfruttato al meglio il ko dei biancoverdi al St.Jakob-Park. A Ginevra i padroni di casa hanno superato 2-0 il GC, agganciando così l'YB al 2o rango, a -2 dalla capolista Zurigo.

Swisstxt