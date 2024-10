Adrian Barisic KEY

La sfida tra le due formazioni che hanno dominato gli ultimi 20 anni di Super League si è chiusa con il successo del Basilea per 1-0 sullo Young Boys.

Swisstxt

I renani tornano nelle prime sei grazie alla rete di Barisic, mentre i bernesi restano ultimi. Come le prime tre della classe, anche il Servette non è andato oltre il pareggio (1-1 a San Gallo) e resta così quarto a un punto dal trio in vetta.

Swisstxt