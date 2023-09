Guardiola KEY

Per il Manchester City questa appena passata sarà una settimana da dimenticare.

Dopo la sorprendente eliminazione in Coppa di Lega per mano del Newcastle, per la squadra di Guardiola è infatti giunta anche la prima sconfitta in Premier dopo sei successi filati. Sul campo del Wolverhampton i Citizens sono stati superati per 2-1 grazie all’autorete di Dias e al punto di Hwang, intermezzato dal momentaneo pari di Alvarez. Sono caduti malamente pure i cugini dello United (1-0 con il Crystal Palace), mentre il Tottenham ha superato 2-1 il Liverpool con un autogol al 96'.

Swisstxt