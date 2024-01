GC KEY

Yverdon, anche il Grasshopper è passato in mani statunitensi.

Dopo il Lugano e l’ Il Los Angeles Football Club è infatti diventato azionista di maggioranza delle Cavallette, rilevando le quote della precedente proprietaria Jenny Wang, in carica a sua volta dal 2020. L'obiettivo è sviluppare i giovani talenti per riportare il GC ai vertici del campionato svizzero.

Swisstxt