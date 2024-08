Niente impresa KEY

Non si può dire che non ci abbia provato, ma alla fine il Mendrisio ha dovuto confrontarsi con le tre categorie di differenza con il Lucerna, uscito vincitore per 4-1 al Comunale nel primo turno di Coppa Svizzera.

Sotto di due reti in virtù della doppietta di Klidje (2' e 21'), i momò si sono tolti una bella soddisfazione con Gibellini al 25', prima della terza rete lucernese di Villiger al 29'. Nella ripresa ha allungato Kadak. Missione riuscita invece per il Paradiso, impostosi 1-0 a fatica con gol di Thioune all'86' sul campo dello Schattdorf (Seconda Lega).

