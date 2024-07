Doumbia e Dos Santos FCL

Nella sua seconda amichevole estiva il Lugano ha fatto valere la differenza di categoria contro il Bellinzona.

Gli uomini di Croci-Torti, che ha potuto vedere all'opera i nuovi elementi, si sono imposti per 5-1 a Sementina. Ad aprire le danze è stato Przybylko al 9’, ma la risposta dei granata ha però tardato ad arrivare. All’11’ l’ex Chiasso Nivokazi si è inventato uno straordinario gol da metà campo, sul quale Saipi non è esente da colpe. Da quel momento, però, i sottocenerini non sono più capitolati e hanno allungato con Doumbia, Bottani, Bislimi e Aliseda.

