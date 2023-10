Lionel Messi KEY

Nessuna sorpresa, a trionfare è stato il capitano dell'Argentina.

I pochissimi dubbi della vigilia sono stati spazzati via al Théâtre du Châtelet di Parigi: il Pallone d’Oro 2023 è di Lionel Messi, insignito del riconoscimento addirittura per l’ottava volta in carriera.

L’argentino, protagonista del Mondiale di Qatar 2022, in cui ha trascinato al trionfo la sua Nazionale, ha superato secondo logica la concorrenza di Erling Haaland e Kylian Mbappé. In campo femminile ha trionfato Aitana Bonmati.

Il Trofeo Kopa, destinato al miglior giovane, è andato a Jude Bellingham. Emiliano Martinez ha invece vinto il premio di miglior portiere.

Swisstxt