Il Real Madrid si è laureato campione di Spagna con quattro giornate d'anticipo.

La squadra di Ancelotti, al secondo trionfo in campionato, ha conquistato la certezza matematica grazie al successo per 3-0 sul Cadice e alla sconfitta del Barcellona per 4-2 nel derby catalano con il Girona. Per i Galacticos, che tornano a festeggiare nella Liga dopo un anno, si tratta della 36a affermazione nella competizione nella storia del club. I biancorossi, vera sorpresa di questa stagione, hanno scavalcato i blaugrana e si sono assicurati per la prima volta un posto in Champions League. <251

