Khvicha Kvaratskhelia, l'uomo faro della Nazionale georgiana KEYSTONE

La Georgia ha battuto la Grecia ai rigori nello spareggio per accedere a Euro 2024. Il prossimo giugno in Germania i georgiani giocheranno la loro prima partita del Campionato Europeo contro la Turchia. Gli altri avversari del girone sono il Portogallo e la Repubblica Ceca.

bfi bfi

Hai fretta? blue News riassume per te La Georgia si è qualificata per la prima volta nella storia alla fase finale dei Campionati Europei di calcio.

Gli europei dell'est, a Tiblisi, hanno sconfitto la Grecia ai calci di rigore.

Le altre due ultime nazioni qualificatesi per Euro 2024 sono Polonia e Ucraina. Mostra di più

I georgiani, con la loro punta di diamante Khvicha Kvaratskhelia fuori per infortunio nei tempi supplementari, hanno avuto più nervi saldi dei rivali greci, andando a scrivere la storia del calcio nazionale.

Dopo 120 minuti senza reti hanno infatti vinto ai rigori per 4-2 la sfida contro la Grecia che li ha qualificati per la fase finale dei Campionati europei.

La partita giocata a Tiblisi, capitale del Paese, è stata combattuta e nervosa, con poche occasioni da entrambe le parti nel corso dei tempi regolamentari.

I tempi supplementari hanno regalato un po' più di spettacolo, con entrambe le squadre desiderose di vincere la partita per non dover decidere la sorte ai calci di rigore. Ma così non è stato.

Tasos Bakasetas e Giorgos Giakoumakis hanno entrambi fallito il tiro dal dischetto per la Grecia. Nika Kvekveskiri, invece, con addosso tutto il peso della storia, ha realizzato il rigore decisivo per la Nazionale georgiana.

Rete che ha scatenato un'invasione di campo da parte dei tifosi che assiepavano il Boris Paichadze di Tbilisi in ogni suo posto disponibile.

Allenata dall'ex ct della Francia Willy Sagnol, la Georgia ha come protagonista indiscussa l'ala del Napoli Khvicha Kvaratskhelia.

Dopo lo scudetto vinto con il Napoli lo scorso anno, Kvara ha così messo a segno un altro miracolo: raggiungere la fase finale degli Europei per la prima volta nella storia.

Sarà infatti la loro prima apparizione in un torneo importante da quando il Paese caucasico, che conta 3,7 milioni di abitanti, ha ottenuto l'indipendenza dall'Unione Sovietica nel 1991.

Arrivati quarti su cinque squadre nel loro gruppo di qualificazione, con le uniche due vittorie ottenute contro Cipro, i georgiani, grazie alle buone prestazioni in UEFA Nations League hanno avuto la possibilità di avanzare attraverso i Play-off: dapprima hanno battuto il Lussemburgo, martedì sera, la Grecia.

In Germania la Georgia si unirà a Turchia, Portogallo e Repubblica Ceca nel Gruppo F.

Qualificate anche Polonia e Ucraina

Anche la Polonia si è assicurata il biglietto per gli Europei dopo aver battuto il Galles ai calci di rigore, dopo lo 0-0 nei primi 120 minuti.

Lewandowski e compagni agli Europei affronteranno Francia, Austria e Paesi Bassi nel Gruppo D.

L'Ucraina, sotto 1-0 all'intervallo contro l'Islanda, a Cracovia in Polonia, ha poi ribaltato la partita grazie alle reti di Viktor Tsygankov (54') e Mychailo Mudryk (84').

Per l'Ucraina si tratta della quarta partecipazione consecutiva ai Campionati europei. In Germania, gli ucraini affronteranno Belgio, Romania e Slovacchia.