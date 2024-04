Instagram

È stata una delle scene più divertenti alla fine della stagione del Circo Bianco: stiamo parlando Marco Odermatt che si cimenta nello sci di fondo in compagnia del norvegese Johannes Høsflot Klæbo. E, ancora una volta, sembra aver ispirato altri sciatori.

Come pubblicato dalla FIS su Instagram, anche alcuni discesisti italiani si sono cimentati con i lunghi e sottili sci di fondo.

A differenza del fenomeno svizzero, però, i velocisti azzurri in stagione non hanno brillato, ma ciò non sembra aver tolto loro l'allegria.

Nel suo post, la FIS ha ringraziato Marco Odermatt per l'idea e allo stesso tempo ha sfidato Aleksander Aamodt Kilde a fare lo stesso.

Nel video si vede Guglielmo Bosca, il quale ha fatto un grande passo avanti quest'inverno candidandosi come l'erede di Dominik Paris, giunto terzo nella classifica stagionale di discesa. Anche Benjamin Alliod fa parte del gruppo cimentatosi con lo sci di fondo.

Assenti invece Florian Schieder e Mattia Casse, giunti rispettivamente 11° e 12° nella coppa di discesa.