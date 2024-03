Il giocatore dell'Atalanta Rafael Toloi. (Foto archivio) Keystone

La casa del capitano dell'Atalanta Rafael Toloi, nel quartiere di Santa Lucia a Bergamo, è stata svaligiata domenica pomeriggio, mentre il calciatore era impegnato in Atalanta-Bologna.

Ne dà notizia L'Eco di Bergamo che sottolinea come in poco più di un anno siano stati ben cinque i calciatori nerazzurri o ex atalantini a finire nel mirino dei ladri mentre erano in campo: Jérémie Boga, Luis Muriel, Merih Demiral e Gianluca Scamacca. Secondo il quotidiano probabilmente in azione è la stessa banda, specializzata nei furti a casa di calciatori.

Il bottino sarebbe ingente: dalla casa del difensore nerazzurro sono stati portati via gioielli e orologi di valore. I ladri sono andati a colpo sicuro: sapendo che Toloi era impegnato al Gewiss Stadium e che anche la sua famiglia non era in casa, hanno avuto tutto il tempo per agire pressoché indisturbati.

Scoperto il furto, all'abitazione di Toloi è arrivata la polizia con la Scientifica che ha effettuato i rilievi, anche alla ricerca di eventuali impronte digitali.

SDA