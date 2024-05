Vincent Kompany Keystone

Vincent Kompany è il nuovo allenatore del Bayern Monaco.

L'ex difensore del Manchester City ha firmato un contratto valido per le prossime tre stagioni. Si conclude così la difficile ricerca di un tecnico per i bavaresi, dopo aver incassato numerosi rifiuti. Il belga sedeva da due anni sulla panchina del Burnley con cui ha centrato una promozione in Premier League. Sempre nel massimo campionato inglese, il Chelsea ha scelto Enzo Maresca come prossimo allenatore. L'ex vice di Pep Guardiola era impegnato alla guida del Leicester, con cui ha vinto la Championship al primo tentativo.

