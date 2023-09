Dimarco festeggia così il suo gol decisivo Imago

Inter continua a viaggiare spedita e a punteggio pieno in Serie A.

L’ I nerazzurri si sono imposti 1-0 a Empoli, conquistando così la quinta vittoria nelle prime cinque partite di campionato. Decisiva è stata la rete realizzata da Dimarco al 51’. Sommer e compagni sono soli in testa alla classifica con 15 punti, 3 in più del Milan e 4 in più del sorprendente Lecce.

Swisstxt