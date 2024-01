Yann Sommer Imago

Inter.

E' andata nel migliore dei modi la prima finale di Yann Sommer con la maglia dell’ A Riad, nello stadio in cui gioca l’Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, i nerazzurri hanno sconfitto nel finale per 1-0 il Napoli, alzando così al cielo l’ottava Supercoppa italiana della loro storia, la terza consecutiva. Dopo un primo tempo a reti inviolate, la partita ha cambiato volto nella ripresa, quando l’espulsione per doppia ammonizione di Giovanni Simeone ha permesso agli uomini di Simone Inzaghi di alzare con insistenza il baricentro. E' risultato ancora una volta decisivo Lautaro Martinez, in gol al 91’.

Swisstxt