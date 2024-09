Totò Schillaci

La scomparsa dell'iconico calciatore di Italia '90, ha profondamente commosso il mondo del calcio e non solo. Ecco il messaggio toccante di Roberto Baggio e le parole di affetto da parte di tante figure pubbliche.

Covermedia

La notizia della morte di Salvatore «Totò» Schillaci, l'eroe delle notti magiche di Italia '90, ha scosso non solo il mondo del calcio ma l'intero Paese.

L'ex attaccante, scomparso a 59 anni per un tumore al colon, è stato ricordato da Roberto Baggio, suo compagno in Nazionale e alla Juventus, con una foto su Instagram accompagnata da un messaggio commovente: «Ciao mio caro amico, anche stavolta hai voluto sorprendermi. Rimarranno per sempre impresse nel mio cuore le notti magiche di Italia '90 vissute insieme. Fratelli d'Italia per sempre».

Le prodezze di Schillaci durante quel mondiale lo trasformarono in un vero eroe nazionale, e il suo ricordo è rimasto indelebile nel cuore dei tifosi. Anche la famiglia di Schillaci ha salutato il campione sui social con un messaggio semplice ma profondo: «Ciao Totò, sarai per sempre nei nostri cuori».

Tra le tante reazioni, anche Giorgia Meloni ha voluto ricordare ieri l'attaccante siciliano: «Salvatore Schillaci, per tutti Totò, il bomber delle notti magiche di Italia '90, ci lascia oggi. Grazie per le emozioni che ci hai regalato, per averci fatto sognare e per aver sventolato il nostro Tricolore. Buon viaggio, campione».

La scomparsa di Schillaci segna la fine di un'epoca e rappresenta la perdita di un simbolo del calcio capace di unire l'intero Paese sotto una bandiera, trasformando un'estate in un sogno collettivo.

