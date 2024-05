Itten KEY

Lo Young Boys ha fatto un passo deciso verso la conquista del titolo svizzero.

Swisstxt

I bernesi sono infatti andati a imporsi per 2-0 sullo Zurigo allungando così a +8 sul Servette, che vincendo sabato aveva scavalcato il Lugano, sconfitto dal S.Gallo e 3o a -9 dai gialloneri. Al Letzigrund Ganvoula ha aperto le marcature a ridosso della pausa, mentre, dopo il rosso rimediato dal biancoblù Condé al 48', Itten ha messo in cassaforte il successo al 55'. Nel girone per la salvezza Lucerna e Basilea si sono lasciati sull'1-1, mentre l'Yverdon ha sconfitto 3-1 il Losanna superando in classifica i renani.

Swisstxt