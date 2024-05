Per mantenere il proprio posto in Super League il GC dovrà passare dallo spareggio contro la seconda di ChL.

Swisstxt

Battute 1-0 al Letzigrund dal Basilea nella penultima giornata, le Cavallette non possono più raggiungere né il Losanna né l'Yverdon. Il poker rifilato nel derby allo Stade LS, ha infatti permesso a Pafundi e compagni di salire a quota 44 e di portarsi a distanza di sicurezza. Vittoria anche per la squadra di Mangiarratti. Nel 3-1 sul Lucerna spicca il 14o centro stagionale di Kevin Carlos, che aggancia Celar in vetta alla classifica cannonieri.

Swisstxt