Fabio Capello sminuisce il fenomeno De Zerbi: «È un tecnico di terza fascia»

L'ex allenatore Fabio Capello era conosciuto come uno senza peli sulla lingua, sia da giocatore che da allenatore. Non si smentisce nemmeno oggi in veste di opinionista, ridimensionando il suo connazionale Roberto De Zerbi, attuale coach del Brighton.

Il Brighton & Hove Albion è decimo in classifica di Premier League.

Il suo allenatore Roberto De Zerbi, sponsorizzato da Pep Guardiola, ritiene che terminare a metà classifica è «un grande risultato», visti anche gli impegni stagionali in Europa League e i molti infortuni.

Molti si aspettano che l'italiano un giorno sostituirà Guardiola sulla panchina del City.

Non la pensa così Fabio Capello, che ha definito il connazionale un tecnico di «terza fascia». Mostra di più

Fabio Capello, allenatore in pensione ma spesso presente sulla stampa o in trasmissioni sportive, ha lanciato un duro attacco al suo connazionale allenatore del Brighton, definendolo «di terza fascia».

Giova ricordare che Roberto De Zerbi si è unito ai Seagulls nel settembre 2022, guidandoli al sesto posto in Premier League e alle semifinali di FA Cup. Ma, la stagione in corso è stata più complicata.

Attualmente il Brighton & Hove Albion si trova al decimo posto nella classifica di Premier League, a due partite dalla fine del campionato.

È uscito dalla FA Cup al quinto turno, è stato eliminato dalla Carabao Cup alla prima partita ed è uscito di scena in Europa League agli ottavi di finale, spazzato dalla Roma nella partita di andata per 4-0.

Nonostante ciò, l'italiano è stato ampiamente indicato come la prima scelta di Pep Guardiola per sostituirlo al Manchester City, oltre che accostato alle panchine di Bayern Monaco, Liverpool e Barcellona.

Don Fabio

Ma le sue prestazioni in panchina sono state criticate da Fabio Capello, che in carriera ha vinto sette scudetti - cinque in Italia e due in Spagna - oltre che la Champions League - Milan - e tanti altri trofei. Il 77enne ha guidato alcune tra le formazioni più prestigiose d'Europa, oltre che sedere sulla panchina di Inghilterra e Russia.

Capello: «De Zerbi da terza fascia»

«Metterei De Zerbi in terza fascia. Si parla molto di lui come uno dei migliori allenatori perché Pep Guardiola lo sponsorizza, ma quest'anno è decimo o undicesimo in classifica. Cosa ha vinto in carriera? Guardiamo il suo curriculum: ha vinto solo una coppa in Ucraina», ha detto Capello a Sky Sport.

Roberto De Zerbi sulla panchina del Brighton & Hove Albion KEYSTONE

Bordata che fa eco a quella pronunciata una settimana prima, quando alla «Gazzetta dello Sport» aveva dichiarato: «È un allenatore preparato, che fa valere le sue idee ovunque alleni e ha uno sponsor di tutto rispetto come Guardiola. Fino a questo momento, però, nessuno si è fatto avanti nonostante il suo nome sia stato accostato alle panchine dei grandi club. E poi con il Brighton ha una clausola di 15 milioni: onestamente mi sembra troppo».

De Zerbi: «Finire tra le prime dieci è un gran risultato»

Il Brighton chiuderà la stagione ospitando il Manchester United, domenica.

Il tecnico italiano si è prefissato l'obiettivo di raggiungere la metà della classifica prima di procedere a dei grandi cambiamenti nel corso dell'estate.

«Finire tra le prime dieci sarebbe un grande risultato, e penso che sia meglio della scorsa stagione, perché abbiamo avuto molti infortuni e abbiamo giocato in Europa League».

Sabato scorso i Seagulls hanno pareggiato - 1-1 - con il Newcastle di Fabian Schär.

«Abbiamo giocato contro una delle migliori squadre in questo momento. Il livello di difficoltà della partita era alto. Ma abbiamo giocato nel nostro stile, con coraggio e idee», ha dichiarato De Zerbi al termine della partita.