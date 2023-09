Genoa – Roma 4-1 Serie A, 6ème journée, Saison 23/24 28.09.2023

Impresa del Genoa che conquista la prima vittoria casalinga con una prova praticamente perfetta abbattendo la Roma di Mourinho, al quale non basta chiudere la gara con quattro attaccanti per intaccare il successo dei rossoblù.

Hai fretta? blue News riassume per te La Roma viene travolta fuori casa, a Genova, per 4-1.

I giallorossi si trovano in fonda alla classifica, sedicesimi, con soli 5 punti dopo sei gare di campionato.

I tifosi arrivati in Liguria hanno contestato la squadra: Mourinho ha empatizzato con loro: «I miei uomini devono mettere ora tutto quello che hanno, è una questione di rispetto». Mostra di più

L'illusorio pareggio di Cristante al gol iniziale di Gudmundsson non ha reso meno amara la sconfitta ai giallorossi che hanno subito il secondo gol a fine primo tempo, per poi crollare nella ripresa sotto i colpi di Thorsby e di Messias. La sfida del Marassi termina con la larga vittoria dei padroni di casa per 4-1.

Mourinho chiude la gara con quattro attaccanti ma non raccoglie praticamente nulla se non la contestazione e il pensiero di trovarsi con cinque punti, tre sconfitte e undici reti subite in sei gare.

E al triplice fischio non manca la contestazione dei duemila tifosi giallorossi arrivati fino a Genova che chiedono più "attributi" alla squadra andata a fare ammenda sotto il loro settore.

«La peggior partenza della Roma da quando ci sono i tre punti ma anche la peggior partenza della mia carriera».

Josè Mourinho non nasconde l'amarezza per la sconfitta col Genoa e ammette che «perdere fa male, mi fa male dentro anche per il rapporto con il romanismo. Però domani sarò là a lavorare per la prossima partita, che sarà davvero importante anche se mette in palio solo tre punti».

Mourinho: «I nostri tifosi conoscono il mio dolore»

In risposta alle contestazioni dei suoi tifosi, il portoghese ha le idee chiare.

«Siamo andati sotto i nostri tifosi, io compreso, per rispetto. È solo una questione di rispetto. I nostri tifosi sanno cosa penso e cosa sento e conoscono il mio dolore che è per tutti loro che sono fantastici».

«Adesso dai miei giocatori mi aspetto che nella gara di domenica contro il Frosinone - davanti al nostro pubblico - mettano tutto quello che hanno anche se sentiranno la pressione. E se i nostri tifosi dovessero inizialmente avere una reazione negativa dovremo avere coraggio», aggiunge lo Special One.