Young Boys-Manchester City 1:3 25.10.2023

La serata di Champions League ha visto la vittoria schiacciante del City a Berna e quella altrettanto perentoria del PSG contro il Milan. Vincono anche Porto, Borussia, Lipsia, Feyenord e Barcellona.

Il City vince a Berna, ma l'YB esce con onore

Una prestazione solida e generosa non è bastata allo Young Boys per conquistare punti contro il Manchester City, vittorioso per 3-1 al Wankdorf nella terza giornata della fase a gironi di Champions League.

I bernesi hanno però avuto il merito di crederci fino alla fine, subendo solo all’86’ il gol di Haaland che ha definitivamente chiuso la contesa.

Dopo un primo tempo dominato dagli ospiti ma chiuso a reti inviolate, nella ripresa botta e risposta tra Akanji ed Elias a cavallo del 50'.

Decisivo poi il norvegese, che ha trasformato un rigore al 66' e poi chiuso la sfida.

Akanji: «Sapevamo che l'YB ha giocatori veloci, che sfruttano il contropiede»

«Abbiamo giocato un buona partita, abbiamo avuto tante occasioni, che non abbiamo concretizzato e questo ha dato fiducia all'YB. Sapevamo che l'YB ha dei giocatori veloci, che sfruttano il contropiede», ha detto il difensore svizzero del City.

Il PSG schiaccia il Diavolo

Il Milan nulla può contro le stelle del Psg. Mbappé e compagni calano il tris e annientano i rossoneri ancora a secco di gol. Un risultato netto, tranciante, che racconta del divario tecnico in campo.

Leao non illumina come ci si aspettava e quando non sono i singoli a fare la differenza lo deve fare il gruppo. Ma il Milan ha il problema degli infortuni, troppi. In attacco Pioli non aveva cambi, anche perché Jovic – unico a disposizione – si è infortunato nel riscaldamento.

Seconda sconfitta consecutiva per i rossoneri – dopo la Juve in campionato – che in Champions sono fanalino di coda del girone a due punti.

Il ritorno diventa un match fondamentale per quanto complicatissimo. Domenica c'è il Napoli e uno scontro scudetto da vincere.

Pioli: «Dobbiamo correre. È un risultato pesante»

«Se sono preoccupato? Si, è sempre così quando si perdono due partite di fila. E' la prima volta quest'anno. Ho visto cose che possiamo sviluppare meglio, non è finito con questa partita il nostro girone. Dobbiamo correre. Ora però ci dobbiamo ributtare sul campionato»: lo dice il tecnico del Milan Stefano Pioli, a Prime.

«E' un risultato pesante. Credo che il Milan abbia fatto tutto quello che doveva fare. Loro hanno sfruttato bene le occasioni avute. Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, poi nella ripresa troppi passaggi sbagliati e imprecisioni. Invece loro hanno colpito nei momenti giusti», conclude il tecnico rossonero.

Tutte le altre della serata

Celtic-Atletico Madrid 2:2 25.10.2023

Newcastle-Borussia Dortmund 0:1 25.10.2023

Lipsia-Stella Rossa 3:1 25.10.2023