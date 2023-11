Conferenza Stampa di Mattia Croci-Torti prima di Club Brugge - FC Lugano https://t.co/8Mc2xbAKpw — FC Lugano (@FCLugano1908) November 8, 2023

Nonostante le numerose assenze (Bottani, Grgic, Celar, Vladi, Aliseda, Valenzuela e Osigwe), Croci-Torti è fiducioso in vista della sfida di Conference League a Bruges: «Per come ho visto la squadra, non firmo per il pareggio», ha detto l'allenatore del Lugano.

«Servirà una grande prestazione per 90 minuti e ci vorrà ancor più concentrazione rispetto ai nostri primi tre incontri europei», ha sottolineato il tecnico.

«Domenica il Bruges ha incassato due gol dal nostro ex Amoura, chissà che questo non sia di buon auspicio! Sono contento che lui stia facendo bene», ha concluso Croci-Torti.