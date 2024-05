Ecco dove il Lugano giocherà le prossime partite europee

I bianconeri giocheranno alla Stockhorn Arena. freshfocus

Non sarà né Ginevra né Zurigo, com'era successo nella scorsa stagione, nella prossima avventura europea i bianconeri giocheranno le partite casalinghe nel Canton Berna.

Swisstxt

Il Lugano ha trovato una dimora per le sue partite casalinghe nelle competizioni UEFA, che i bianconeri giocheranno alla Stockhorn Arena per le prossime due stagioni.

I sottocenerini disputeranno il secondo turno di qualificazione di Champions League contro Fenerbahce o Dinamo Kiev (sorteggio il 19 giugno) il 23/24 luglio tra le mura amiche e il 30/31 luglio in trasferta.

«Nell'ottobre 2023 abbiamo iniziato la ricerca di una sede per l’eventuale svolgimento delle nostre cosiddette "partite casalinghe" nell’ambito delle competizioni UEFA per club. Grazie all’esperienza maturata nella passata estate, ci è parso immediatamente chiaro che sarebbe stato molto difficile trovare una soluzione adeguata», ha spiegato Martin Blaser.

«A maggior ragione siamo quindi grati alla città di Thun e all'FC Thun per essere riusciti a concordare una soluzione per le prossime due stagioni in uno spirito di fiducia reciproca», ha concluso il CEO dei bianconeri.

ℹ️ L’FC Lugano è lieto di comunicare che sarà Thun a ospitare le partite delle competizioni UEFA per club per le stagioni 2024/25 e 2025/26 della Prima squadra 🏟️.



Tutte le info ➡️ https://t.co/mQ24UhShWY#fclugano #fcl pic.twitter.com/4xR30NIVBu — FC Lugano (@FCLugano1908) May 30, 2024

Swisstxt - La redazione