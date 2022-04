L'undici da sogno che non vedremo mai in Qatar

Diese Traum-Elf verpasst die WM in Katar Eine Startelf mit einem Marktwert in der Höhe von 657 Millionen Euro, das gibt es nicht oft. Eine solche Mannschaft lässt sich aber problemlos mit Spielern zusammenstellen, die an der WM nicht dabei sein werden. 30.03.2022

Abbiamo stilato una formazione di grandi star che con le loro rispettive Nazionali non si sono qualificate per la fase finale della Coppa del Mondo. Una fantomatica squadra del valore di 657 milioni di euro.

Quand'ero bambino i più grandi giocatori in circolazione partecipavano alla Coppa del Mondo di calcio, era quasi matematico: Maradona, Baggio, Matthäus, Socrates, Zidane... Chi non era già una star lo poteva diventare nel corso della rassegna iridata: N'Kono, Higuita, Schillaci, Milla... Le poche eccezioni sono riservate alla voce 'l'allenatore non credeva in te': Mancini (a Italia '90 come riserva), Lucas Moura (le opzioni in Brasile sono davvero tante), Eric Cantona (un genio incompreso), ecc. Un'eccezione, che non rientra in questi tre gruppi, riguarda il leggendario giocatore del Milan George Weah: la sua Liberia non si è mai qualificata per la fase finale della Coppa del Mondo.

Noi abbiamo creato invece una formazione di grandissimi giocatori che non vedremo al Mondiale in Qatar. Vuoi perché oggi la concorrenza a livello internazionale è molto maggiore, vuoi perché alcuni grandissimi campioni giocano per Paesi che non possono vantare una squadra che li sostenga.

Portiere: Gianluigi Donnarumma 🇮🇹

Il 23enne sta attraversando una fase difficile. In Champions League, il suo PSG è stato eliminato agli ottavi di finale, anche perché Donnarumma stesso ha fatto un errore. Poi è seguita l'eliminazione dalla Coppa del Mondo.

Club: Paris Saint-Germain / Valore di mercato: 65 milioni di euro

Difensore: Milan Skriniar 🇸🇰

Come terza del gruppo, dietro Croazia e Russia, la sua Slovacchia ha chiaramente mancato la partecipazione alla Coppa del Mondo. Il 27enne dell'Inter non sarà della partita in Qatar. Secondo «Transfermarkt», ci sono solo sei difensori in tutto il mondo con un valore di mercato superiore al suo.

Club: Inter Milan / Valore di mercato: 65 milioni di euro

Difensore: Leonardo Bonucci 🇮🇹

Il 34enne è stato nove volte campione italiano e ha già all'attivo 115 partecipazioni con la maglia degli Azzurri. Nella finale del campionato europeo contro l'Inghilterra, la scorsa estate, ha segnato l'1:1, e nei calci di rigore è pure andato a segno. Contro la Macedonia del Nord non è sceso in campo a causa di un infortunio al polpaccio.

Club: Juventus Torino / Valore di mercato: 8 milioni di euro

Difensore: David Alaba 🇦🇹

Dietro a Danimarca, Scozia e Israele, l'Austria è arrivata solo al quarto posto nelle qualificazioni per la Coppa del Mondo. Almeno a livello di club la stagione potrebbe finire molto bene per Alaba. Il Real Madrid guida la classifica spagnola ed è ai quarti di finale della Champions League, che l'austriaco ha già vinto due volte con il Bayern.

Club: Real Madrid / Valore di mercato: 55 milioni di euro

Centrocampista: Riyad Mahrez 🇩🇿

L'importantissima partita contro il Camerun è terminata ai tempi supplementari. Al 4° minuto è stato Karl Toko Ekambi a segnare per i Leoni e a impedire così all'Algeria di partecipare a Qatar 2022. Per il 31enne la 74esima partita con la maglia della sua Nazionale è finita in un vero incubo.

Club: Manchester City / Valore di mercato: 40 milioni di euro

Centrocampista: Marco Verratti 🇮🇹

È il Carlos Dunga dell'Italia, ma con più qualità del brasiliano. Verratti è un punto fisso sia al PSG che in Nazionale. Il 29enne è una vera spina nel fianco, intransigente nei duelli, spesso agendo al limite del consentito e allo stesso tempo forte nel rilanciare il gioco. È stato senza dubbio il miglior giocatore in campo contro la Macedonia del Nord.

Club: Paris Saint-Germain / Valore di mercato: 55 milioni di euro

Centrocampista: Thomas Soucek 🇨🇿

Per i cechi, il sogno di partecipare alla Coppa del Mondo si è infranto nella semifinale di spareggio contro la Svezia, quando Robin Quaison ha segnato l'unico gol della partita. Soucek, che è un giocatore influente al West Ham, sarebbe certamente un titolare in molte squadre nazionali. Il gigante di 1,92 metri non ha altra scelta che guardare la Coppa del Mondo in TV.

Club: West Ham United / Valore di mercato: 45 milioni di euro

Centrocampista: Federico Chiesa 🇮🇹

Il 24enne ha giocato un ruolo importante nel trionfo dell'Italia al Campionato europeo. Chiesa è sempre pronto per un colpo di genio, può fare la differenza in ogni partita. Ma la stella della Juve è fuori combattimento da gennaio, a causa di un legamento crociato strappato.

Club: Juventus Torino / Valore di mercato: 70 milioni di euro

Attaccante: Mohamed Salah 🇪🇬

Il 29enne, che è un eroe in Egitto, aveva ricevuto oltre un milione di voti nelle elezioni presidenziali del 2018, anche se il suo nome non era stato stampato sulla scheda elettorale. Ma nella sua 81esima partita internazionale (45 gol) ha mancato il suo calcio di rigore, come due suoi compagni di squadra, regalando la qualificazione al Senegal. La Coppa del mondo si svolgerà senza uno dei migliori calciatori al mondo degli ultimi anni.

Club: Liverpool / Valore di mercato: 100 milioni di euro

Attaccante: Erling Haaland 🇳🇴

La Norvegia del ragazzone biondo del Dortmund è arrivata terza del gruppo, dietro a Olanda e Turchia. Haaland non ha potuto disputare le ultime quattro partite delle qualificazioni a causa di un infortunio, altrimenti la storia sarebbe potuta andare diversamente. Una Coppa del Mondo senza Haaland è sicuramente una competizione più povera.

Club: Dortmund / Valore di mercato: 150 milioni di euro

Attaccante: Zlatan Ibrahimovic 🇸🇪

La Svezia è stata beffata dalla Polonia nell'ultima partita sulla strada per la Coppa del mondo, perdendo la sfida per 2-0. Ibra, entrato in campo al 79°, non ha poturo cambiare il corso delle cose. Questo significa che il 40enne non potrà partecipare per la terza volta alla Coppa del Mondo, dopo le edizioni del 2002 e del 2006. Con la sua Nazionale, l'attaccante del Milan ha giocato 120 volte internazionale segnando 62 gol. Un giocatore del calibro di Zlatan, nonostante l'età, è sempre un piacere da vedere in campo.

Club: AC Milan / Valore di mercato: 4 milioni di euro