Kyllian Mbappé. Keystone

Acquistare superstar a caro prezzo? «Non è una mossa intelligente», ha affermato il nuovo uomo forte del Manchester United. Il miliardario Jim Ratcliffe preferisce cercare il «futuro Mbappé o il futuro Bellingham».

Hai fretta? blue News riassume per te Jim Ratcliffe, capo di Ineos e nuovo uomo forte del Manchester United, sottolinea che non è necessario spendere ingenti somme per pochi grandi giocatori per rilanciare il club, preferendo piuttosto mettere le persone giuste nei ruoli chiave della società.

Ratcliffe esclude l'idea di acquisire stelle come Jude Bellingham o Kylian Mbappé, promuovendo invece la ricerca di giovani talenti che possano diventare i futuri campioni.

Dopo aver acquistato il 25% del Manchester United per 1 miliardo di sterline, Ratcliffe ha incrementato la sua quota azionaria e ora controlla le decisioni sportive del club mancuniano. Mostra di più

Per rilanciare i Red Devils, attualmente sesti in Premier League e senza titoli in campionato dal 2013, «la soluzione non è spendere molti soldi per pochi grandi giocatori», ha dichiarato Jim Ratcliffe, capo del colosso petrolchimico Ineos, nel podcast «Cycling Club» di Geraint Thomas.

Parlando del caso del centrocampista inglese Jude Bellingham, che brilla con la maglia del Real Madrid, Ratcliffe ha scartato l'idea di acquistarlo: «È un buon giocatore», ma «la prima cosa da fare è mettere le persone giuste nei posti giusti per gestire e organizzare il club», ha detto il proprietario anche dell'OGC Nizza e del Lausanne-Sport, oltre alla squadra ciclistica Ineos-Grenadiers.

«Se guardi gli ultimi dieci anni, hanno speso molti soldi per alcuni grandi giocatori», ha ricordato riferendosi proprio al Manchester United.

Invitato a scegliere tra l'acquisto di Kylian Mbappé, che ha annunciato la sua partenza dal Paris Saint-Germain a fine stagione a Manchester o Tadej Pogacar nella sua squadra di ciclismo, Jim Ratcliffe ha ribadito: «Preferirei firmare il prossimo Mbappé piuttosto che spendere una fortuna per comprare un giocatore già di successo. Non è molto intelligente acquistare Mbappé. Tutti possono rendersene conto. La sfida maggiore è quella di trovare il futuro Mbappé, il futuro Bellingham o il futuro Roy Keane».

Jim Ratcliffe non vuole spendere eccessivamente. Imago

Ratcliffe ha assunto il controllo delle operazioni del Manchester United dopo aver acquisito a febbraio una quota del 25% nel club di Premier League per un miliardo di sterline (circa 1,2 miliardi di dollari).

Il fondatore del gruppo Ineos ha poi investito ulteriori 200 milioni di dollari (circa 185 milioni di euro) per aumentare la sua partecipazione azionaria, portando il suo impegno al «circa 27,7%».

L'accordo con la famiglia Glazer, azionista di maggioranza, conferisce a Ratcliffe il pieno controllo degli affari sportivi.