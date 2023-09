Mauro Icardi KEYSTONE

Nel derby caldo della Super Lig turca tra Galatasaray e Istanbulspor l'ex attaccante dell'Inter Mauro Icardi si è reso protagonista di una figuraccia, su calcio di rigore.

L'argentino, in precedenza, si è reso però protagonista di una figuraccia: un calcio di rigore alla «Cruyff» finito in malo modo. Mostra di più

L'Istanbulspor ha accolto il Galatasaray allo Stadio Olimpico Ataturk di Istanbul, martedì sera, in una partita valida per il campionato turco di Super Lig.

I padroni di casa, senza vittorie in quattro partite, al momento del calcio d'inizio si trovavano al 19esimo posto in classifica, un solo punto sopra il Samsunspor, ultimo.

Il Galatasaray di Mauro Icardi invece, si è presentato forte di quattro vittorie consecutive in campionato che lo vedevano al primo posto della graduatoria, davanti al Fenerbahce.

Anche martedì sera le cose sembravano andar davvero bene per i primi della classe, tanto che nel corso del primo tempo è stato concesso loro un calcio di rigore.

Kerem Akturkoglu si è presentato per battere la massima punizione, ma invece di calciare verso la porta, sagacemente, il ventiquattrenne ha appoggiato la palla per Mauro Icardi, che arrivava da dietro.

Il portiere è stato spiazzato dalla mossa di Akturkoglu e l'argentino non doveva far altro che toccare la palla verso la porta vuota. Sorprendentemente, però, l'ex attaccante di PSG e Inter ha calciato fuori.

Gli utenti di X ricordano Henry e Pires

Su X, prima Twitter, i fan hanno reagito prontamente alla figuraccia, ricordando il rigore sbagliato, in modo simile, da Thierry Henry e Robert Pires contro il Manchester City nel 2005.

«Il peggior rigore di sempre? Mauro Icardi e Kerem Akturkoglu hanno fatto il verso a Thierry Henry e Robert Pires. L'avrebbero anche fatta franca, se non fosse stato per l'incapacità di Icardi di far rotolare la palla in una rete praticamente vuota».

Il rigore alla Cruyff, l'originale

Di tanto in tanto qualcuno prova ad emulare Johann Cruyff e il suo Ajax. Il leggendario giocatore olandese, nel 1982, mise a segno una calcio di rigore in maniera alquanto inusuale, etichettando con il suo nome questo genere di massima punizione. Il «rigore alla Cruyff», appunto.

Tornando alla sfida dello stadio Atatürk di Istanbul invece, annotiamo che al termine dei 90 minuti ha vinto il Galatasaray, con un gol di Icardi al 42esimo - che si è così fatto perdonare.