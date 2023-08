Messi non smette di segnare ma vive anche un momento di paura

Anche al suo terzo incontro con l'Inter Miami, Lionel Messi ha mostrato tutta la sua classe. Nemmeno un temporale ha saputo fermare il campione del mondo argentino in una partita di Coppa negli Stati Uniti.

Hai fretta? blue News riassume per te Nella Leagues Cup nordamericana l'Inter Miami ha sconfitto per 3-1 l'Orlando City.

Il neo arrivato Lionel Messi ha ancora una volta rubato la scena realizzando una doppietta.

Nel corso del secondo tempo La Pulce è stata messa al tappeto da un avversario, ma dopo alcuni momenti di paura ha potuto continuare a giocare, siglando il definitivo 3-1 pochi minuti dopo l'incidente. Mostra di più

Il campione del mondo Lionel Messi si sta dimostrando un vero e proprio garante di reti per la sua nuova squadra statunitense, l'Inter Miami. L'argentino ha segnato nuovamente una doppietta nella vittoria per 3-1 nella Leagues Cup nordamericana contro l'Orlando City, portandosi così a cinque gol totali in soli tre partite.

Messi ha segnato nella partita di debutto del giocatore della Nazionale spagnola ed ex compagno di squadra al Barcellona Jordi Alba al settimo minuto di gioco, ripetendosi a otto minuti dal 90esimo. Grazie al successo su l'Orlando City la compagine della Florida si è qualificata per gli ottavi di finale della competizione internazionale.

Nonostante un'altra serata di gala, la stella di 36 anni ha vissuto anche un momento di paura. Nel secondo tempo, Messi è infatti entrato in collisione con Mauricio Pereyra dell'Orlando, rimanendo a lungo sdraiato sul terreno da gioco. Fortunatamente La Pulce ha potuto riprendere il gioco, massaggiandosi a più riprese la mascella, colpita dall'avversario.

Il suo ex compagno di squadra al Barcellona Jordi Alba ha fatto la sua prima apparizione in Nord America entrando in campo al 64esimo minuto, in sostituzione del 19enne Noah Allen, giovane promessa statunitense che può contare già cinque selezioni con la Nazionale Under 19.

«Non è illogico pensare che abbia segnato cinque gol in tre partite - ha commentato nel dopo partita l'allenatore dell'Inter Miami Gerardo Martino - a volte mi sembra che si esageri utilizzando aggettivi troppo grandi. Si tratta solo di parlare del miglior giocatore del mondo».

«Messi ha continuato a fare ciò che ha fatto negli ultimi 17-18 anni, quando è arrivato qui ci ha detto di voler competere e vincere. Ora sta dimostrando di volerlo fare per davvero», ha concluso l'argentino, che nella stagione 2013-2014 aveva diretto il Barcellona.

La partita, giocata in casa dell'Inter Miami al DRV PNK Stadium, è stata posticipata di oltre un'ora e mezza a causa di un forte temporale. Dopo che le due squadre erano già scese in campo per il riscaldamento pre partita, il cielo si è riempito di nubi ed ha cominciato a piovere intensamente, rendendo necessario posticipare il match. Il contrattempo non sembra aver disturbato l'asso argentino e i suoi compagni di squadra.