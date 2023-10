Yann Sommer KEY

Con una rete di Pulisic all'87', il Milan ha battuto il Genoa per 1-0 e preso la vetta della classifica di Serie A, al termine di una partita dove sono stati espulsi i due portieri titolari.

I rossoneri hanno sorpassato l'Inter che ha pareggiato 2-2 contro il Bologna. I nerazzurri hanno sprecato un doppio vantaggio in una sfida con in campo ben quattro elvetici (Sommer, Freuler, Aebischer, Ndoye). Per la formazione di Inzaghi è la 2a partita consecutiva a San Siro senza vittoria. Nessun problema nel derby per la Juventus, che ha battuto 2-0 il Torino di Rodriguez.

Swisstxt