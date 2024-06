Nacho Fernandez Reuters

Dopo 23 anni passati tra cantera, seconda e prima squadra, il capitano dei Blancos Nacho Fernandez ha deciso di lasciare il Real Madrid.

Swisstxt

Per il 34enne, che con le Merengues ha conquistato diversi trofei importanti come le sei Champions League, si prospetta un futuro in Arabia Saudita.

Swisstxt