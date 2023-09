L'allenatore dell'YB Raphael Wicky. Keystone

Si tratta della prima partita di Champions tra Young Boys e Lipsia, ed è pure il primo incontro in assoluto della squadra tedesca con un avversario svizzero.

In Champions, il Lipsia ha vinto le ultime quattro partite della fase a gironi, risultando questa la striscia più lunga di vittorie del club in questa competizione.

Questa è la sesta partecipazione del Lipsia alla UEFA Champions League, delle ultime cinque partecipazioni, a tre riprese, ha raggiunto gli ottavi di finale.

Per quanto riguarda lo Young Boys, le due vittorie in Champions sono arrivate esclusivamente fra le mura amiche, facendo registrare 3 pareggi e 7 sconfitte. In trasferta i gialloneri hanno perso 5 match su 6, con l'unico punto ottenuto nel pareggio per 1-1 in casa del Manchester United nel dicembre 2021.

Tuttavia i bernesi si sono imposti nelle ultime due partite giocate contro avversari tedeschi in Europa: entrambe nella stagione 2020/21, contro il Bayer Leverkusen in Europa League. In precedenza contro squadre tedesche, in 10 sfide avevano fatto registrare 1 vittoria, 3 pareggi e 6 sconfitte.