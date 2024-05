Il Borussia Dortmund oggi si affida naturalmente al muro giallo. È vero che i 27 punti conquistati in 15 partite casalinghe della Bundesliga sono il bottino più scarso degli ultimi nove anni per la squadra della Vestfalia.

In Champions League, tuttavia, il BVB non ha perso nessuna delle ultime dieci partite casalinghe (sei vittorie, quattro pareggi). Tra l'altro, questa è anche la quarta semifinale di Champions League per i nero-gialli. Hanno raggiunto la finale due volte (1997 e 2013).

Il Paris Saint-Germain avrebbe potuto diventare campione in anticipo con una vittoria in casa contro il Le Havre sabato. Nonostante il pareggio per 3-3, hanno potuto festeggiare il giorno dopo, perché i rivali del Monaco non sono riusciti a capitalizzare il vantaggio.

I Rouges-et-Bleus possono ora concentrarsi pienamente sulla quarta semifinale di Champions League nella storia del club.