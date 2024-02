Volto noto KEY

Irlanda che affronterà la Svizzera a marzo.

L’ex difensore del Manchester United John O’Shea è il nuovo commissario tecnico dell’ Il 42enne, che in carriera ha vestito in 118 occasioni la maglia della Nazionale del suo paese, guiderà ad interim la squadra almeno nelle due amichevoli in programma il 23 marzo contro il Belgio e il 26 contro i rossocrociati.

