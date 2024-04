YB freshfocus

Pareggio in rimonta in casa del San Gallo per lo Young Boys, capace di recuperare due gol ai biancoverdi nel finale di partita.

Swisstxt

Il punto conquistato permette ai gialloneri di portarsi a +5 sul Servette e tornare a +6 sul Lugano. Sotto per 2-0 al 71' per le reti di Stevanovic e Goertler, i bernesi hanno pareggiato grazie ai sigilli di Ganvoula e Mvuka tra il 79' e l'87'. Nonostante il successo casalingo sul GC per 3-2, l'Yverdon di Mangiarratti è certo di dover disputare il girone per la salvezza a due giornate dalla fine della fase preliminare. Stesso destino per il Losanna dopo lo 0-0 a Lucerna.

Swisstxt