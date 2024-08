L'attaccante brasiliano del Real Madrid Vinicius Jr KEYSTONE

Secondo quanto riportato da «Goal» Vinicius Junior, stella del Real Madrid, non ha escluso un trasferimento in Arabia Saudita, che potrebbe farlo diventare l'atleta più pagato al mondo.

Hai fretta? blue News riassume per te L'Al-Ahli, club della Saudi Pro-League, ha deciso di alzare la posta.

L'offerta fatta a Vinicius jr, attaccante brasiliano del Real Madrid, abbatterebbe ogni record di sempre, in qualsiasi sport.

Il brasiliano si è detto disposto ad ascoltare l'offerta.

I sauditi avrebbero pronto un pacchetto straordinario da 1 miliardo di euro, si tratterebbe del più grande contratto mai visto nella storia dello sport professionistico. Mostra di più

Il brasiliano Vinicius jr sta bene a Madrid e avrebbe escluso un trasferimento dal Santiago Bernabeu in questa fase della sua vita. Ma si sa, nello sport, in special modo nel calcio, le idee cambiano in fretta.

Il sito specializzato «Goal» ha scoperto che il 24enne non ha infatti respinto i colloqui con l'Al-Ahli, club di Saudi Pro-League. Società che ha già portato in Arabia Saudita l'ex attaccante del Liverpool Roberto Firmino.

I rappresentanti del sudamericano hanno chiarito all'Al-Ahli che per concludere l'affare ci vorrà una cifra record per il trasferimento e per le condizioni personali.

Obiettivo numero 1 dei club sauditi

Una fonte di «ESPN» ha infatti confermato che Vinícius è diventato l'obiettivo numero 1 dei club della Lega Pro saudita.

Il trasferimento record del calcio è ancora detenuto dal Paris St. Germain, quando pagò 222 milioni di euro per portare il brasiliano Neymar da Barcellona a Parigi, nel 2017.

IL CEO del PSG Nasser Al-Khelaif (sinistra) presenta Neymar, nuovo arrivo nella capitale francese. Era il 2017 e i 222 milioni di euro pagati per il brasiliano sono ancora oggi un record nella storia del calcio. KEYSTONE

Il Real non molla

Da quella mossa shock i club hanno inserito nei contratti delle clausole rescissorie proibitive. Il Real Madrid si rifiuta di prendere in considerazione un accordo, dicendo all'Al Ahli che la clausola di rilascio di Vinícius è di un miliardo di euro.

Vinícius ha segnato 24 gol in tutte le competizioni per il Madrid nel 2023-24 ed è diventato un giocatore chiave per il club da quando è arrivato nel 2018, segnando in due finali di Champions League.

Più di chiunque altro nella storia dello sport

I sauditi vogliono però prendere il brasiliano per la gola con un pacchetto che lo vedrebbe guadagnare oltre 1 miliardo di euro con un contratto a lungo termine.

Se questo dovesse accadere, il contratto eclisserebbe quello di Cristiano Ronaldo con l'Al-Nassr e anche quello straordinario di Leo Messi con l'Inter Miami.

Oltre il calcio: se l'affare andasse a conclusione, il potere di guadagno del nazionale brasiliano supererebbe anche la superstar della MLB Shohei Ohtani, che ha firmato un accordo da 700 milioni di dollari con i LA Dodgers nel dicembre 2023.