Cristiano Ronaldo ha battuto un altro record all'età di 39 anni. In Arabia Saudita nessuno ha segnato più gol del portoghese in una sola stagione, e l'ex Real Madrid e United ha festeggiato con una battuta alla Chuck Norris.

Lunedì, nell'ultima partita della Saudi Pro League, Cristiano Ronaldo ha segnato una doppietta per portare l'Al-Nassr alla vittoria per 4-2 sull'Al-Ittihad.

Per la superstar portoghese si è trattato del 34esimo e del 35esimo gol stagionale. Con queste due reti ha fatto segnare un nuovo record di gol fatti in una stagione in Arabia Saudita. Il precedente era di 34 gol, stabilito dal marocchino Abderrazak Hamdallah nella stagione 2018/19.

«Non seguo i record, i record seguono me», ha scritto Ronaldo su X dopo la partita, ricordando una delle famose barzellette di Chuck Norris, conosciute in tutto il mondo per la loro umoristica interpretazione della «super umanità» e dell'invincibilità dell'eroe dei film d'azione.

Una selezione delle migliori barzellette su Chuck Norris Quando Chuck Norris cade in acqua, Chuck Norris non si bagna. L'acqua diventa Chuck Norris.

Chuck Norris ha contato fino all'infinito. Due volte.

Chuck Norris taglia un coltello con un tozzo di pane.

Chuck Norris può sgommare in folle. Mostra di più

Per Ronaldo, che quest'estate disputerà il suo sesto Campionato Europeo con il Portogallo - altro record -, si conclude una stagione molto positiva a livello individuale, con 44 gol e 13 assist in 44 partite con la maglia dell'Al-Nassr.

Tuttavia, la squadra del lusitano non è riuscita a vincere alcun titolo. L'Al-Nassr ha concluso la stagione al secondo posto, a 14 punti dall'Al-Hilal.