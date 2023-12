San Gallo-Zurigo KEY

Il San Gallo ha battuto per 1-0 lo Zurigo nel big match della 18a giornata di SL, scavalcando Marchesano e compagni in classifica, andando alla pausa al 2o posto.

I biancoverdi hanno nel contempo eguagliato il record vecchio di 20 anni del Basilea, vincendo le prime 9 sfide casalinghe di campionato. Lo YB dal canto suo ha allungato in vetta battendo in trasferta il fanalino di coda Stade Lausanne per 3-1, chiudendo il discorso già al 45'.

