Il giocatore del Midtjylland Kristoffer Olsson è in via di guarigione. Foto: Imago

Mercoledì sera il Midtjylland si gioca milioni di euro nel secondo turno dei Playoff per la Champions League. Ancora più preziosa, tuttavia, è la notizia che il giocatore Kristoffer Olsson ha fatto un altro passo avanti per tornare alla sua vita normale, dopo mesi di ospedale.

blue Sport Patrick Lämmle

Hai fretta? blue News riassume per te In febbraio il nazionale svedese Kristoffer Olsson ha dovuto essere sottoposto a respirazione artificiale per un lungo periodo.

Gli esami hanno rivelato che nel suo cervello si erano formati diversi coaguli di sangue a causa di una rara infiammazione dei vasi sanguigni.

Lunedì, su Instagram, Olsson ha postato una sua foto, annunciando la buona notizia del suo ritorno a casa dopo sei mesi. Mostra di più

Dopo il pareggio per 1-1 dell'andata contro lo Slovan Bratislava, i campioni danesi del Midtjylland sono in lotta per un posto in Champions League. Ma il calciatore della squadra danese Kristoffer Olsson dimostra che nella vita ci sono cose più importanti del calcio.

Lunedì il centrocampista ha postato una foto di sé con due valigie e una borsa. Non per raggiungere i compagni nella capitale slovacca, bensì perché è tornato a casa dopo molto tempo passato in ospedale. «Sei mesi dopo, sono tornato a casa ❤️».

Una grave malattia cerebrale

Il 29enne ha perso conoscenza a casa alla fine di febbraio ed è stato quindi portato all'ospedale universitario di Aarhus, dove ha dovuto essere ventilato artificialmente per molto tempo. Degli studi hanno rivelato che nel cervello dell'allora 28enne si erano formati diversi coaguli di sangue a causa di una rara infiammazione dei vasi sanguigni.

Due mesi dopo il collasso, il Midtjylland ha riferito che Olsson stava facendo «grandi progressi». Da quando era stato trasferito in una clinica di riabilitazione per disturbi neurologici, il giocatore aveva riacquistato «capacità motorie e verbali. Ora si sta allenando attivamente per poter camminare di nuovo e può già mangiare in modo indipendente».

L'amministratore delegato del club, Claus Steinlein, ha dichiarato: «Assistere alla lotta di Kristoffer contro la malattia toglie il fiato. Il suo atteggiamento positivo, il suo spirito combattivo e la sua instancabile volontà di vincere ispirano tutti noi».

Alla fine di maggio il giocatore ha festeggiato il titolo di campione con i suoi compagni di squadra, ancora visibilmente segnato dai problemi di salute.

Kristoffer Olsson durante i festeggiamenti per il campionato vinto dal suo club. Foto: Imago

Il fatto che Olsson sia tornato a casa dovrebbe dare alla squadra una spinta in più per la seconda sfida col Bratislava. E se alla fine non dovessero riuscire ad accedere alla Champions League, i giocatori del Midtjylland in particolare sapranno che in ogni caso non è la fine del mondo.