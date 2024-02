Il 28enne della nazionale svedese Olsson è attaccato al respiratore

Kristoffer Olsson con la maglia della Nazionale svedese. Keystone

In Svezia c'è molta preoccupazione per il 28enne centrocampista del Midtjylland, in ospedale attaccato a un respiratore dopo essere collassato in casa.

Hai fretta? blue News riassume per te Kristoffer Olsson, ex Arsenal e oggi giocatore del club danese Midtjylland, è stato ricoverato dopo essere collassato in casa.

Il 28enne è attaccato a un respiratore.

Il suo club ha voluto far chiarezza fugando così alcune speculazioni che avevano fatto capolino sulla stampa svedese. Mostra di più

L'ex centrocampista dell'Arsenal, oggi al club danese Midtjylland, Kristoffer Olsson, è stato ricoverato in ospedale dopo un collasso avvenuto a casa sua, questo è quando ha dichiarato il suo attuale club.

Il 28enne ha perso conoscenza il 20 febbraio ed è stato successivamente trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è attualmente attaccato a un respiratore.

Il comunicato del club arriva a distanza di giorni nel tentativo di fermare le speculazioni e proteggere il giocatore e la sua famiglia.

Il comunicato ufficiale

Meddelelse om Kristoffer Olsson. — FC Midtjylland (@fcmidtjylland) February 27, 2024

«Alla luce delle crescenti voci e congetture pendenti sul motivo dell'assenza di Kristoffer Olsson negli ultimi tempi, ci sentiamo obbligati a rendere pubblico questo annuncio. Il 28enne giocatore della nazionale svedese ha perso conoscenza nella sua casa martedì 20 febbraio ed è stato trasferito all'ospedale universitario di Aarhus, dove è ricoverato e collegato a un ventilatore».

«Kristoffer Olsson è affetto da una malattia apparentemente acuta, legata al cervello, che non è dovuta ad autolesionismo di alcun tipo e la sua causa non è dovuta a fattori esterni. Un team di esperti medici sta attualmente lavorando per fare una diagnosi e avviare il trattamento giusto. Sin dal ricovero, Kristoffer è stato circondato dai suoi parenti stretti e da membri dello staff dell'FC Midtjylland».

«L'FC Midtjylland chiede urgentemente al pubblico di mostrare rispetto e comprensione, in modo che Kristoffer, la famiglia e i medici abbiano la tranquillità necessaria per garantire la guarigione e il recupero nel miglior modo possibile».

«Tutti all'FC Midtjylland sono ovviamente colpiti nel profondo dall'improvvisa malattia di Kristoffer. I nostri pensieri e il nostro pieno supporto vanno a lui e alla sua famiglia. Il club non ha ulteriori dichiarazioni da rilasciare al momento, ma informeremo il pubblico quando emergeranno nuove informazioni significative».

Tre anni con i Gunners, che non lo hanno dimenticato

Lo svedese aveva in precedenza giocato per tre anni con la maglia dell'Arsenal, dapprima con la selezione Under 18, lasciando l'Inghilterra nel 2014 per andare a giocare in Danimarca.

Con i Gunners Olsson ha fatto registrare una sola apparizione in prima squadra, contro il West Bromwich nel terzo turno di Carabao Cup del 2013. In quell'occasione segnò comunque un rigore decisivo nella vittoria dei suoi ai calci di rigore.

Il club di Premier League non si è dimenticato di lui, come si può vedere dal messaggio pubblicato sui social media.